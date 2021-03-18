İnönü’de 18 Mart Şehitleri Anma Töreni düzenlendi

Eskişehir İnönü ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 106’ıncı yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

İnönü İlçesi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene; İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Samet Özkan, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Işıkgör ve kurum amirleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın ardından İnönü Şehitliği ve İnönü Şehitlerinden Şehit Jd. Atğm. Ali İhsan Aydın ve Şehit Polis İbrahim Gülten’in kabirlerine ziyaret gerçekleştirilerek Kuran-ı Kerim tilaveti ile tamamlandı.