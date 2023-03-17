İnönü’de 18 Mart Şehitleri Anma Programı düzenlendi

Eskişehir’in İnönü ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Vehbi Koç Ortaokulu’nda düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından ‘Taze Fidanlar’ müzik konseri ile devam eden program, İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İnönü Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Destandır Çanakkale’ gösterisi ile sona erdi.

Program, Çanakkale Şehitlerini Anma Günü çerçevesinde tüm şehitler için Çarşı Mahalle Sultan Alaaddin Camii’nde Mevlid-i Şerif okunarak, vatandaşlara şeker ve gül suyu ikramında bulunulması ile sona erdi.