İnönü Ziraat Odası Başkanı Küçükçiftçi, Başkan Bozkurt ile bir araya geldi

İnönü Ziraat Odası Başkanı Abdullah Küçükçiftçi, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Eskişehir İnönü İlçesi Ziraat Odası Başkanlık seçimlerini kazanan Abdullah Küçükçiftçi, seçimler sonrası ziyaretler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İnönü belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ziyarette bulundu. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Küçükçiftçi ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.