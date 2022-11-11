İnönü sakinleri Anıtkabir’de

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yılı dolayısıyla ilçe halkının katıldığı Anıtkabir gezisi düzenlendi.

Anıtkabir, 1. ve 2. eski Meclis binalarını ziyaret eden ilçe sakinleri, düzenlenen kültür gezisinden dolayı Başkan Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.