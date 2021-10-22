İnönü İmam Hatip Ortaokulunda Mevlid-i Nebi Haftası Kutlama Programı

Eskişehir İnönü İmam Hatip Ortaokulunda Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Alternatif Hat Sanatı sergisi açıldı.

İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ve İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı’nın katıldığı İnönü İmam Hatip Ortaokulunda Mevlid-i Nebi Haftası kutlama programında, Alternatif Hat Sanatçısı Ahmet Südütemiz’in sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sülüs, kufi, celil ve talik yazı formalarında yazdığı yulaf saplarından farklı bir teknikle yapılan ve alternatif hat sanatı eserlerinden oluşan serginin açılış sonrasında İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan kitaplar öğrencilere hediye edildi.

İnönü İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Haftası Programı, öğrenciler tarafından okunan Kur’an- Kerim tilaveti ve çorba ikramı ile sona erdi.