İnönü ilçesi lavanta kokmaya başladı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, ilçe ve şube müdürlerinin yanı sıra kadın çiftçilerinin de katılımıyla İnönü İlçesi Oklubalı Mahallesi’nde kadın çiftçi Nuriye Dedeoğlu’na ait lavanta tarlasında incelemelerde bulundu.

Dedeoğlu’ndan çalışmalar ile ilgili bilgi alan Dr. Emine Sever, Bakanlığın Eskişehir’de 2014-2019 yılları arasında uyguladığı “Itrî ve Tıbbî Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 9 ilçedeki 36 çiftçi ile yaklaşık 140 bin adet lavanta fidesini deneme ve demonstrasyon amaçlı olarak toprakla buluşturduklarını anlattı. Dr. Sever, "Bunlardan sonuncusu İnönü İlçesi Oklubalı Mahallesinde kadın çiftçilerimiz için düzenlenen "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu’na katılan Nuriye Dedeoğlu’na ait tarlada 2019 yılının sonuna doğru İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve kadın çiftçilerimizin işbirliğiyle 2,5 dekar alana 2 bin adet lavanta fidesi dikilerek kurulan demonstrasyon oldu. Bölgemiz iklim şartlarına göre, ilk dikim sırasında verilen can suyu haricinde su istemeyen lavantadan, üreticilerin nadasa bıraktığı, kıraç veya sulama imkânı kısıtlı, eğimli, toprak yapısı iyi olmayan, kıraç arazilerde de verim alınabilmektedir. Bu sayede engebeli, kullanılmayan, kırsal ve parçalı tarım arazilerinde yetiştirilebilen lavanta ekonomiye de katkı sağlamaktadır. Lavanta, başta kozmetik sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılabilen görselliğe de hitap eden çok yıllık bir bitki olmasıyla birlikte son yıllarda lavanta balının faydalarının gündeme gelmesi ile birlikte lavanta balı üretiminin öneminin de arttığı görülmektedir. İlimizde özellikle kadın çiftçilerimizle yürütülen bu tür çalışmalar neticesinde kadın elinin değdiği alanların nasıl gelişip güzelleştiğine bugün burada hep beraber şahit olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Görüldüğü üzere dikilen lavantalar bir yıl içerisinde çok güzel gelişerek hasat edilebilir seviyeye gelmiş, bu sonucun ilimizdeki bütün kadın çiftçilerimize örnek oluşturmasını ve onları da üretime teşvik etmesini temenni ediyorum” dedi.