İnönü depremzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında İnönü Belediyesince başlatılan yardım kampanyası için ilçe halkı seferber oldu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Eskişehir’in İnönü Belediyesince yardım kampanyası başlatıldı. İnönü Belediyesi ve İnönü Kaymakamlığı koordinasyonu yürütülen yardım kampanyasına destekler çığ gibi büyüyor. Deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için başlatılan yardım kampanyasına İnönü halkı gönülden destek veriyor. İlçedeki dernekler de depremzedeler için harekete geçerken, İnönülü vatandaşların büyük destek verdiği yardım malzemesi toplama çalışmalarında ilçe seferber oldu.

Yardım toplama çalışmalarına bizzat katılarak belediye ekipleri ile birlikte yardım malzemelerini taşıyan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, “Ülkemiz için tek yürek olma vaktidir. İnönülü vatandaşlarımıza gösterdikleri bu örnek dayanışma için teşekkür ediyorum. İnönü Belediyesi ve İnönü ilçesi olarak tüm gücümüzle devletimizin ve depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm personelimizi seferber ettik. İlçemizdeki diğer kurumlarla ve Valiliğimizle koordine halinde yardımları bir araya getiriyor ve deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak için çalışıyoruz” dedi.