İnönü çiftçisine eğitim seferberliği

İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere çeşitli konularda eğitim verilip bilgilendirme yapıldı.

İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 6 ile 22 Şubat tarihleri arasında, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin her geçen gün kendini daha da hissettirmesi nedeniyle tasarruflu ve dengeli su kullanımının çiftçilere benimsetilmesi amacıyla İnönü İlçesi Kümbet Mahallesi Kuzfındık Sulama Birliği’nin katkıları ve ev sahipliğinde 19 çiftçiye Etkin ve Verimli Sulama Eğitimi, 1 ve 24 Şubat tarihlerinde ise Erenköy Mahallesi, Aşağı Kuzfındık Mahallesi ve İnönü Merkez’den toplamda 71 çiftçiye Buğdayda Gübreleme ve Sulama konusunda eğitim verildi.

Eğitimlerde Sulama Birliği Başkanı Yılmaz Ali Yılmaz, İnönü Ziraat Odası Başkanı Abdullah Küçükçiftçi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal’da hazır bulundu. İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Ziraat Tek. Rüstem Metin tarafından verilen Etkin ve Verimli Sulama Kursunda; küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tarıma etkileri, toprakta nem tayin yöntemleri ve tansiyometrenin tanıtımı, bitkilerin suya duyarlı oldukları dönemler ve sulama dönemleri, bitkilerde sulama programları ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen SUET (Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Hesaplama Sistemi) programı eğitimi, yağmurlama sulamada dikkat edilecek hususlar, damlama sulamada dikkat edilmesi gereken hususlar, damlama boru ve filtre sistemlerinin tanıtımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Buğdayda gübreleme ve değişen iklim şartlarında dikkat edilmesi gereken hususların anlatıldığı toplantıda ise; özellikle azotlu gübrelemede dikkat edilmesi gereken hususlar, azotlu gübre çeşitlerinin atılma zamanları, iklim değişikliği ve yağış mevsimlerinin değişmesi ile gübrelemede dikkat edilmesi gereken hususlar, mevsimsel yağış zamanlarının değişmesi ile özellikle buğdayda pas hastalıkları ve arpa da yaprak leke hastalıkları ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme yapıldı.