İnönü Belediyesi’ne bir ödül daha

Eskişehir İnönü Belediyesi’nin Yukarı Ilıca Havuz ve Ilıca Park ile Şeyh Kuddusi (Alçengel) Cami restorasyon projeleri Kent&Başkan Dergisi tarafından yapılan oylama sonucu ödüle layık görüldü.

İnönü Belediyesi ilçe çapında yeni projelere imza atarken, gerçekleştirdiği projeler ise ödüle layık görülüyor. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un girişimleriyle hayata geçirilen ‘Yukarı Ilıca Havuz ve Ilıca Park ile Şeyh Kuddusi (Alçengel) Cami restorasyon projeleri’, ulusal çapta faaliyet gösteren Kent&Başkan Dergisi tarafından gerçekleştirilen anketin sonucunda en iyi projeler arasında gösterilerek ödüle layık görüldü. Türkiye’nin başarılı büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının belirlendiği ve bin 400 belediyenin yer aldığı Kent&Başkan 2022 oylamasında, Kayseri’de düzenlenen ödül töreninde İnönü Belediyesi adına ödülü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı aldı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, “Bir ödülü daha hemşehrilerimiz adına almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projelerimize oy vererek seçen, İnönü’müzü gururlandıran tüm vatandaşlarımıza, Kent&Başkan Dergisi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da ilçemize ödül alacak güzel projeler kazandırmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Ödül töreninin ardından ödüle layık görülen tüm belediye başkanları günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.