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İnönü Belediyesi’nden uzaktan eğitime destek

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, uzaktan eğitim sistemine destek olmak amacıyla 6 öğrenciye tablet bilgisayar hediye etti.

ESKİŞEHİR 08.12.2020, 11:25
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İnönü Belediyesi’nden uzaktan eğitime destek
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İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, uzaktan eğitim sistemine destek olmak amacıyla 6 öğrenciye tablet bilgisayar hediye etti.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı ilçede eğitim gören fakat uzaktan eğitim sisteminde ellerinde gerekli ekipman olmadığı için faydalanamayan 6 öğrenciye tablet bilgisayar hediye etti. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt tarafından teslim edilen tabletler öğrencilerin internet ortamında derslerini daha rahat takip etmelerini sağlayacak. Belediye binasında öğrenci ve veliler ile bir süre sohbet eden Başkan Bozkurt, Pandemiden dolayı öğrencilerin uzak eğitimle derslerini takip ettiklerini fakat bazı öğrencilerin ellerinde yeterli ekipman olmadığı için derslerinden uzak kaldıkları duyumlarını aldıklarını belirtti. Başkan Bozkurt, daha sonra bu öğrencilere destek olmak amacıyla belediye tarafından temin edilen altı adet tablet bilgisayarı başarı dilekleri eşliğinde öğrencilere hediye ettiklerini sözlerine ekledi.

Öğrenci ve veliler uzaktan eğitim-öğretim döneminde destek olarak tablet bilgisayar hediyesinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür ettiler.
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