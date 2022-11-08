İnönü Belediyesi’nden manda yoğurdu ve kaymağı üretimine destek

Eskişehir’de üretilen ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yurt genelinde birçok kişi tarafından yoğun talep gören manda kaymağı ve yoğurdunun üretiminin artırılması için İnönü Belediyesi tarafından yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

İnönü İlçesi’nde manda sütü ile üretilen manda yoğurdu ve manda kaymağının markalaştırma ve üretimi artırma çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar önemli projelere imza atan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, manda yoğurdu ve manda kaymağı gibi yöresel ürünlerin üretimini arttırma ve üreticiyi destekleme yönündeki çalışmalarını hızlandırdı. Belediye’ye ait mandaların bakımını üstlenen ve büyük bir özveriyle çalışan besicilere destek çeki dağıtıldı. Ayrıca Başkan Bozkurt, programda üreticilere manda yoğurdundaki kalitenin artırılması amacıyla Belediye tarafından temin edilen eksi 50 ile 300 derece sıcaklık aralığında ölçüm yapılmasına olanak veren gıda termometresi hediye etti.

Programda konuşan Başkan Bozkurt, “Yöresel ürünlerin ve üreticilerimizin desteklenmesi için yaptığımız çalışmalar devam edecektir” dedi.

Üreticiler ise desteklerinden dolayı Başkan Kadir Bozkurt’a ve İnönü Belediyesi’ne teşekkür ettiler.