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İnönü Belediyesi’nden geri dönüşüme destek

Eskişehir İnönü Belediyesi ahşap travers ve kuruyan ağaçları geri dönüştürerek ilçedeki çalışmalarında kullanıma hazır hale getirdi.

ESKİŞEHİR 14.10.2021, 14:09
İnönü Belediyesi’nden geri dönüşüme destek

Eskişehir İnönü Belediyesi ahşap travers ve kuruyan ağaçları geri dönüştürerek ilçedeki çalışmalarında kullanıma hazır hale getirdi.

İnönü Belediyesi, Devlet Demiryollarından temin ettiği ahşap traverslerin ayrım ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak ilçede park bahçelerde peyzaj ve İnler Mağaraları restorasyon çalışmalarında kullanmak üzere hazır hale getirdi. İnönü Belediyesi şantiye alanında gerçekleştirilen ahşap traverslerin ayrım ve temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ‘’Çevre ve doğa dostu belediyecilik anlayışı ile ilçemizdeki park bahçelerimizdeki peyzaj çalışmalarımızda ve İnler Mağaraları restorasyon çalışmalarında kullanmak üzere Devlet Demiryollarından temin ettiğimiz ahşap traversleri geri dönüşüm ile yeniden kazanarak hem doğamıza hem de ilçemize katkı sağlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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