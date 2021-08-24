İnönü Belediyesi’nden bir yeni proje daha

İnönü Belediyesi ilçeye yeni havuz tesisini kazandırmak için düğmeye bastı.

İnönü İlçesinin sembol ve uğrak noktalarından biri olan Yukarı Ilıca Havuz Tesisleri için hazırlanan proje İnönü Belediye Başkanlığı tarafından hayata geçiriliyor. Yukarı Ilıca Havuz Tesisleri için 09 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ihale ile yeni modern görünümüne kavuşacak havuz tesislerinde çalışmalar bitiminde 1 adet yarı olimpik havuz, 1 adet çocuk havuzu, kafeterya, soyunma odaları, kamelya, piknik alanları, halı yıkama yeri, mesire ve çocuk oyun alanları ile birlikte otoparkta bulunacak. Yaz-kış 26 derece sabit doğal kaynak şifalı suya sahip Yukarı Ilıca Havuz Tesis projesi için İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, ilçe ve bölge halkı tarafından yoğun talep gören tesislerinin ve mesire alanlarının yeni modern görünümüyle ilçe halkına hayırlı olsun dileklerinde bulunuldu.

İnönü Belediye Başkanlığının Yukarı Ilıca Havuz Tesis projesi ve ilçe genelindeki çalışmalarından memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.