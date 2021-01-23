İnönü Belediyesi sokak hayvanlarına mama ve sevgi desteğini sürdürüyor

Eskişehir İnönü Belediyesi hafta sonu kısıtlama günlerinde ilçe genelindeki sahipsiz sokak hayvanlarına mama ve sevgi desteğini sürdürüyor.

İnönü Belediyesi korona virüs ile mücadelesini kararlılıkla sürdürürken ülke genelinde tedbir amaçlı uygulanan hafta sonu kısıtlama günlerinde her zaman olduğu gibi bu hafta sonu da ilçe genelindeki sahipsiz sokak hayvanlarının yanında olarak mama ve sevgi desteğini sürdürdü. İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını sona erene kadar belediye ekipleri tarafından sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama dağıtımına devam edileceği bildirildi.

İlçe sakinleri, sokak hayvanlarına mama dağıtımından ve duyarlı davranışlarından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.