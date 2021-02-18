İnönü Belediyesi soğuk kış gününü sıcak çorba ile ısıttı

Eskişehir İnönü Belediyesi havaların soğuduğu kış günlerinde kapalı pazar yerinde tezgah açan esnaf ve ilçe sakinlerine sıcak çorba ikramında bulunmaya devam ediyor.

Pazar yerinde yapılan pazar duasının ardından İnönü Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen pazarcı esnafına ve ilçe sakinlerine sıcak çorba ikramı yapıldı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’unda katıldığı programda Başkan Bozkurt, pazarcı esnafının Regaip Kandillerini kutlayarak, bol ve bereketli kazanç dileklerinde bulundu.

Pazarcı esnafı ve ilçe sakinleri soğuk kış aylarında sıcak çorba ikramının içlerini ısıttığını söyleyerek Başkan Bozkurt’a teşekkür etti.