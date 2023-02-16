İnönü Belediyesi sıcak çorba ikramına devam ediyor

İnönü Belediyesi, kapalı pazar yerinde tezgâh açan esnaf ve ilçe sakinlerine sıcak çorba ikramında bulunmaya devam ediyor.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen pazarcı esnafı ve ilçe sakinlerine sıcak çorba ikramı, yapılan pazar duasının ardından yapıldı. Alışverişe gelen vatandaşların ve pazarcı esnafının içini bir nebze ısıtmak maksadıyla, her perşembe kurulan pazarın öncesinde, sabahın erken saatlerinde başlayan çorba dağıtımı yoğun ilgi görüyor.

Pazarcı esnafı ve ilçe sakinleri soğuk kış aylarında sıcak çorba ikramının içlerini ısıttığını ve gerçekleştirilen uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirterek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.