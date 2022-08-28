İnönü Belediyesi sel afetinin ardından yaraları sarıyor

Eskişehir’in İnönü ilçesinde yaşanan sel afetinin ardından, İnönü Belediyesi tarafından ilçe genelinde sel yaraları sarılıyor.

İnönü’de geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli yağış ve sel, ilçedeki bazı mahallelerde maddi hasarlara yol açmıştı. İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, hasarın yoğun yaşandığı yerlerinde başında gelen Esnemez Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Yağışların başladığı ilk günden itibaren ilçe genelinde çalışmalarını titizlikle sürdüren İnönü Belediyesi’ne bağlı ekipler, Esnemez Mahallesi’nde de selden dolayı tahribata uğrayan sokak ve yollarda; bakım, onarım ve kanal açma çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Bozkurt, ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletirken, “İnönü Belediyesi olarak ilçe sakinlerimizin yanındayız. Ekiplerimizle birlikte yağışın başladığı ilk andan itibaren gece gündüz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Allah ülkemizi ve memleketimizi her türlü afetlerden korusun” dedi.

Yağışın başladığı ilk andan itibaren ilçe genelindeki çalışmalardan dolayı memnuniyet duyan ilçe sakinleri ise Başkan Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.