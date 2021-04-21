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İnönü Belediyesi larva ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Eskişehir İnönü Belediyesi ekipleri, sinek ve haşere ile mücadele kapsamında larva ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR 21.04.2021, 14:47
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İnönü Belediyesi larva ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Eskişehir İnönü Belediyesi ekipleri, sinek ve haşere ile mücadele kapsamında larva ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede her gün dezenfektan çalışması yapan İnönü Belediyesi ekipleri bu çalışmaların yanı sıra havaların ısınması ile birlikte ilçenin birçok yerinde sinek ve böceklere karşı larva ilaçlaması gerçekleştirdiler. İnönü Belediyesi ekipleri çalışmalar kapsamında ilçede bulunan Sarı su, Havuzlar ve Akarların olduğu noktalarda larva ilaçlama çalışması yaptılar.

İlaçlama çalışmalarından memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
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