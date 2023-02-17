İnönü Belediyesi deprem yaralarını sarmaya devam ediyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında yardımlarını bölgeye ulaştıran İnönü Belediyesi, bu kez depremzedelerin ısınma ihtiyacının karşılanması adına 250 adet soba, boruları ve 15 ton meşe odunu yüklü tırları yola çıkardı.

İnönü Belediyesi büyük yıkıma neden olan depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye 7 kamyon gönderen İnönü Belediyesi, yardımlarına devam ediyor. Daha önce temel gıda ürünleri, ekmek, giyecek, çocuk bezi, bebek maması ve temizlik ürünleri gibi acil ihtiyaçların giderilmesi bulunan İnönü Belediyesi, bu kez depremzedelerin soğuk kış aylarında ısınma ihtiyacının karşılanması adına 250 adet soba, boruları ve 15 ton meşe odunu temin edip depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a gönderdi. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, “yaşanan afetin ilk gününden itibaren yürüttüğümüz destek kampanyamız sürüyor, depremzede tüm yurttaşlarımızın yaralarının sarılması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam ediyoruz” dedi.