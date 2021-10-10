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İnönü Belediyesi çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçede çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

ESKİŞEHİR 10.10.2021, 10:26
İnönü Belediyesi çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçede çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çevre temizlik çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde ve mahallelerdeki park bahçeler, pazar yerleri, sosyal tesisler ile cami çevrelerinde çim biçme, çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. İlçede her noktada çalışmalarını sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri, vatandaşın istek ve taleplerini de ön planda tutuyor.

Çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarından memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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