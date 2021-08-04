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İnönü Belediyesi bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçe genelinde bulunan park, bahçe ve ortak kullanım alanlarında çevre temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR 04.08.2021, 10:57
İnönü Belediyesi bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçe genelinde bulunan park, bahçe ve ortak kullanım alanlarında çevre temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; İlçenin Yenice Mahallesindeki Kılıç Park ve Fevzi Paşa Bulvarında bulunan refüjler ile birlikte İsmetpaşa Mahallesindeki Cumhuriyet Caddesi ve parkında temizlik, bakım onarım ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
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