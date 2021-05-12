İnönü bayrama hazır

Eskişehir İnönü Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un talimatları doğrultusunda tertemiz bir ilçe oluşturmak için seferber olan İnönü Belediyesi ekipleri bayram öncesi yoğun mesai harcıyor. İnönü Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışması sürdürülürken diğer yandan ekipler park ve bahçelerde çim biçimi ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar.

İnönülülerin ve tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını kutlayarak bayram öncesi yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Tüm ekiplerimiz her zaman olduğu gibi ilçemiz genelinde bayrama özel temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İnönü’müz bütün güzelliğiyle bayrama hazır. Bizler tüm gayretimizle vatandaşlarımıza ve gelecek nesillerimize hep birlikte tertemiz bir ilçe sunabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapmış oldukları gayretli çalışmalardan dolayı belediye personelimize teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramımızın birlik içerisinde sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisi ile tüm İslam Alemine hayırlı bayramlar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.