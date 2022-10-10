İnme hastalarına yeni çare; sanal gerçeklik

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde uyguladıkları inovatif tedavilerle iyileşme sürecindekindeki hızlanma kaydettiklerini ifade etti.

İnme rehabilitasyonunda sanal gerçeklik uygulaması hakkında bilgi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. R. Berrin Akpınar, Fizyomer’de uyguladıkları inovatif tedavilerle iyileşme sürecini hızlandırdıklarını söyledi. Konuyla ilgili konuşan Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, “Hemipleji olarak da adlandırılan inme hastalığı, dünyada çok sayıda insanı etkileyen en yaygın ve ciddi nörolojik problem olarak tanımlanıyor. Beyin damarlarının tıkanması ya da yırtılması ve beyinde kanama olması sonucu oluşan inme kalp hastalığı ve kanserden sonra üçüncü ölüm nedeni olarak gösteriliyor. Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Uzmanı Dr. Akpınar, inmeden sonra hayatta kalanların yüzde 50-70’inin fonksiyonel bağımsızlığını yeniden kazandığını ancak yüzde15-30’unda kalıcı sakatlık görüldüğünü aktardı. İnmeden en sık etkilenen beynin yarısının, karşı tarafındaki kol ve bacakta güç kaybı ile kendini gösterdiğini dile getiren Dr. Akpınar, “Felç olan tarafta his bozulabilir, hastada denge kaybı ile görme, konuşma ve yutma fonksiyonları bozulabilir” diye konuştu.

İnme sonrası iyileşme

İnmeli hastaların rehabilitasyonunda, kontrol ve dengeyi sağlamaya yönelik aktiviteler, alt ve üst ekstremiteyi ilgilendiren problemlerin azaltılmasına yönelik uygulamaların, hastaların günlük yaşam bağımsızlığını ve yaşam kalitesini arttırmak için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Dr. Akpınar şöyle konuştu;

“İnme sonrası hastalarda iyileşme derecesi açısından farklılıklar olmasına rağmen iyileşmenin büyük kısmı ilk 1-3 ay içerisinde olmaktadır. Bu iyileşme süreci daha yavaş olarak 6 aya kadar devam eder, düşük oranda birkaç yıl boyunca da iyileşme gözlenir.” dedi. Fizyomer’de uyguladıkları sanal gerçeklik rehabilitasyonu ile son teknoloji ürünü cihazlarla iyileşme sürecini hızlandırdıklarını ifade eden Dr. Akpınar, uygulama hakkında şu bilgileri verdi: “Sanal gerçeklik, kullanıcılara gerçek hayattaki nesne ve olaylara benzer şekilde görülen ve hissedilen bir çevre ile iç içe geçme imkanı sunmak için, bilgisayar donanımı ve yazılımı aracılığıyla oluşturulan karşılıklı etkileşim özelliğine sahip (interaktif) simülasyonların kullanılması olarak tanımlanmaktadır.”

Tedavi nasıl uygulanıyor

Sanal Gerçeklik rehabilitasyonunda; sanal çevreler ve nesneler kullanıcıya, hastanın kafasına yerleştirilen cihazlar, projeksiyon sistemi veya düz ekran aracılığı ile görsel geri bildirim sağlandığını aktaran Dr. Akpınar, şu ifadelere yer verdi;

“Sanal Gerçeklik, nörolojik rehabilitasyonda üst ekstremite ve alt ekstremite fonksiyonlarını, yürümeyi, bilişsel fonksiyonları, algılamayı ve karşıdan karşıya geçme, araba kullanma, yemek hazırlama, alışveriş yapma gibi fonksiyonel görevleri yapma becerisini geliştirmek için kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda sanal gerçeklik uygulamalarının inmeli hastalarda kol aktiviteleri, ağırlık aktarma, uzanma ve yer değiştirme becerisiyle dengeyi daha fazla artırdığı gözlenmiştir.”

“Mümkün olan en erken dönemde başlanmalı”

Sanal Gerçeklik Tedavisinin Avantajları hakkında bilgilendiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Akpınar, “Sanal Gerçeklik rehabilitasyonu genelde interaktif ve motive edicidir. Hastanın tedavideki ilerlemeleri objektif olarak ölçülebilir. Hedefe odaklı oyunlar sayesinde daha kompleks fonksiyonel davranışlar (planlama, doğru hamle için strateji geliştirme vb) geliştirilir. Bu sayede kişinin performansı daha çok artırılabilir. Hastanın görsel, işitsel ve dokunma duyusunu artırır, normal yaşantısına daha kolay adapte olmasını sağlar. İnme rehabilitasyonuna mümkün olan en erken dönemde başlanmalıdır. Ne kadar erken başlanırsa beyindeki iyileşme o kadar hızlı ve doğru yönde olacak ve rehabilitasyon da o kadar başarılı olacaktır. Sanal Gerçeklik Tedavisi özellikle kol ve el fonksiyon kaybı ile denge bozukluğu ön planda olan inme hastalarında ısrarla tercih edilen tedavi yöntemlerinin başında gelmelidir” dedi.