İngilizce Yaşam Merkezi’nden toplam 800 öğrencinin yararlanması planlanıyor

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz okullarında, öğrencilerin İngilizce becerilerini artırmalarına yönelik eğitimler veriliyor.

Eskişehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan İngilizce Yaşam Merkezi Projesi’nde ilkokul 4. sınıf ile 6-7. sınıf öğrencilerinin günlük konuşma odaklı öğrenmeleri hedefleniyor. Farklı mekanizmalar ve öğretim materyalleri ile eğitimler devam ediyor. Havalimanı olmak üzere otel, eğlence merkezi, market ve restoran gibi sembolik 5 farklı İngilizce istasyonu bulunan merkezde; sanat ve spor oyunlarına dair de alanlar oluşturuldu. İngilizce pratik yapma imkânı sağlanan projede, 80 okuldan toplam 800 öğrenci yararlanması planlanıyor.