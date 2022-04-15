İmece usulü iftar sofrasında buluştular

Eskişehir’in Sarıcakaya İlçesinde mahalle sakinleri imece usulü kurdukları iftar sofrasında bir araya geldi.

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesine bağlı Bilal Habeşi Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar, kendi aralarında topladığı paralarla imece usulüyle iftar etkinliği düzenledi. Sokakta bulunan esnaf ve apartman sakinlerinin kendi arasında düzenlediği programa yüzlerce vatandaş katıldı. Mahalle sakinleri ve esnaf, programdan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Düzenlenen programın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten mahalle sakinleri “Ramazan ayında böylesine anlamı bir gönül sofrasında bir araya gelmek çok güzel bir duygu. Burası, dostluğu ve sevgisi eskiyi andıran bir mahalle. O yüzden bu iftar programının yapılması bizi çok mutlu etti” dedi.