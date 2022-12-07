“İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi” Cumhuriyet İlkokulunda başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde “İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi” Eskişehir Cumhuriyet İlkokulunda başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında geçen Ekim ayında “ilkokullarda spor dalı eğitimi protokolü” imzalanmıştı. İlkokul dördüncü sınıftaki çocukların sportif becerilerinin geliştirilmesi; gençlerin fizyolojik, psikolojik, sosyal ve duygusal anlamda desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar Eskişehir’de de başladı. İş birliği çerçevesinde Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesiyle Cumhuriyet İlkokulunda başlayan çalışmalarda öğrenciler okul bahçesinde antrenman yaptı. Minikler antrenmanda koordinasyon ve kondisyon çalışması yaptı.