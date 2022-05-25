İlkokulda kütüphane açılışı gerçekleşti

Eskişehir Eti Maden İşletmeleri İlkokulu’nda kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Kütüphane açılış öncesi öğrenciler tarafından hazırlanan plastik atık ile yapılan icatlar incelendi. ‘Kütüphane, eğitim kurumlarının kalbidir’ düşüncesiyle kütüphanede; öğrencilerin daha fazla vakit geçirmeleri ve keyif almaları için birtakım ortamlar tasarlandı. Okul kütüphanesi ilgi çekici hale geldi. Kütüphaneye, ‘Kitap Kafe’ ismi verildi.

Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu açılışta yaptığı konuşmada, "Okulda kütüphanenin oluşturulmasında ve açılmasında emeği geçenleri kutlarım. Öğrencilerin daha fazla bilgi öğrenmesinde ve araştırmasında kütüphanenin önemi büyüktür’’ dedi. Burada öğrenciler kitaplarını okurken sevdiği içecek ve atıştırmalıklar ikram edilerek öğrencilerin kütüphaneye ilgisi artırıldı. ‘Sahne Köşesi’ ile; öğrencilerin okuduğu kitapları daha eğlenceli hale getirilerek, kütüphanelerin canlandırmaları hedeflendi" dedi.

‘Yazar Köşesi’ ile her ay bir yazarın tanıtılması ve o yazara ait kitapların kütüphaneye temin edilerek kütüphanenin her zaman güncel kalması amaçlandı. Ayrıca yeni neslin tanımadığı ansiklopedilerle duvar saati oluşturularak, unutulmaya yüz tutmuş ansiklopediler çocuklara tanıtıldı. Eti Maden İşletmeleri İlkokulu’nun bodrum katının koridoru içinde; akil ve strateji oyunları ile, masa tenisi yerleştirilerek o bölüm sosyal aktivite alanı haline getirildi.