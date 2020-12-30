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İlk sıfır atık belgesi yine Tepebaşı’nın oldu

Tepebaşı Belediyesi, hizmet binası ile ilk olarak almaya hak kazandığı Sıfır Atık Belgesi’nin ardından, ilçede sıfır atık yönetim sistemi kurduğunu “Sıfır Atık Belgesi” alarak belgeleyen Eskişehir’deki ilk ve tek belediye oldu.

ESKİŞEHİR 30.12.2020, 15:34
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İlk sıfır atık belgesi yine Tepebaşı’nın oldu

Tepebaşı Belediyesi, hizmet binası ile ilk olarak almaya hak kazandığı Sıfır Atık Belgesi’nin ardından, ilçede sıfır atık yönetim sistemi kurduğunu “Sıfır Atık Belgesi” alarak belgeleyen Eskişehir’deki ilk ve tek belediye oldu.

Tepebaşı Belediyesi, ilçede sıfır atık yönetim sistemi kurduğunu “Sıfır Atık Belgesi” alarak belgeleyen Eskişehir’de ilk ve tek, Türkiye’de ise ilk belediyelerden biri olmayı başardı. Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde kurduğu “sıfır atık yönetim sistemi” sayesinde 29 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli temel seviye sıfır atık belgesi almaya hak kazandı. Belediye tarafından sıfır atık yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması için personel görevlendirildi. Ayrıca bakanlığın belirlemiş olduğu esaslara uygun olarak Gazi Paşa Mahallesi’nde 13 tür atığın toplandığı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi de kurularak faaliyete geçirildi. Belediye yetki sahasında sıfır atık yönetimi kapsamında geri kazanılabilir atıkların biriktirilmesi için, 4 adet mobil atık getirme merkezi de yerleştirildi.

Sıfır atık yönetim planı hazırlandı

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçede bulunan konutlardan, en az ikili toplama sistemi kapsamında atıkların toplandığı belgelendi. Evsel katı atıkların ikili toplama sisteminde daha verimli toplanabilmesi için konteyner sayıları artırıldı. Atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya, atık ilaç ile büyük hacimli atıkların toplama noktalarına, atık getirme merkezlerine veya çevre lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmesi hususunda gerekli planlamalar, bilgilendirmeler ve yönlendirmeler de yapıldı. Öte yandan tekstil atıklarının ayrı toplanması amacıyla 100’ün üzerinde kumbara yerleştirildi. İhtiyaç duyulan yerlere cam kumbaralar yerleştirildi. Atık ilaçların toplanması için de ilaç satışı yapılan 40 yere atık ilaç toplama ekipmanı yerleştirildi.

Çevre yönetim birimi kuruldu

Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmaları kapsamında Çevre Yönetim Birimi kurulurken, sıfır atık hakkında halkın bilinçlendirilmesi amacıyla 1000’in üzerinde öğrenci ve öğretmen için eğitim ve farkındalık çalışmaları yapıldı. Ayrıca Sıfır Atık Bilgi Sistemi için Atık Toplama Takvimi de oluşturuldu.

Belediye genelinde uygulanan sıfır atık yönetimine ilişkin veriler, Sıfır Atık Bilgi Sistemi ile kayıt altına alınıyor.

Sıfır atık yönetim sisteminin tasarım aşamasından başlayarak uygulamaların izlenmesi faaliyetlerini de içeren tüm süreci kent konseyi gündemine dahil edildi ve sokak toplayıcıları tarafından kurulan GESİKOOP (Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi) ile çalışma yapılabilmesi sağlandı. Mahalli Çevre Kurulu tarafından hazırlanan İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planına uyulması hakkında taahhüt verildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri; 2020 yılı içerisinde 6 belediye binasının Sıfır Atık Belgesi aldığını, bu belgenin ise tüm ilçenin atık yönetim sistemini kapsayan bir belge olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkililer ayrıca ilerleyen dönemlerde atık ilaç toplama noktalarının ilçedeki tüm eczanelerde olacağını ve 30’un üzerinde mobil atık getirme merkezi yerleştirileceğini kaydetti.
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