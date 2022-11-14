İlk 100 okura “Umutlar Kırılmaz” kitabı hediye

"Umutlar Kırılmaz" kitabının yazarı cam kemik hastası Burak Sakçı, imza gününde okurları ile buluştu.

Gerçekleşen etkinliğe katılan ilk 100 okura Sakçı’nın kitabı hediye edildi. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından basılan "Umutlar Kırılmaz" adlı kitapta; cam kemik hastası Burak Sakçı, “Sizin engel dediğiniz, benim umutlarımı güçlendiren yaşam şekli. Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam" diyerek yaşamından kesitlerle, bir mücadele ve başarı öyküsünü anlatıyor.