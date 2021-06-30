İletişim dolandırıcılığına karşı vatandaş bilgilendiriliyor

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, afiş ve el broşürleri ile vatandaşları iletişim yoluyla dolandırıcılığa karşı bilinçlendirme çalışmaları sürdürüyor.

Yazılı ve görsel basında sık sık gündeme gelen iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı halkı bilinçlendirmek amacı ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalar başlattı. Vatandaşların iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda bilgilendirilerek mağdur olmalarının önlenmesine yönelik afiş ve el broşürü hazırlandı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu resmi kurumlar, camiler, kıraathaneler, pazar yerleri, banka şubeleri ve alışveriş merkezlerine toplamda bin 977 adet afiş asılırken, mahalle polisleri tarafından yapılan ziyaretler ile toplantılar sırasında 982 adet el broşürü dağıtıldı.

Ayrıca iletişim yoluyla dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya hesapları ile şehrin farklı noktalarında bulunan belediyelere ait led ekranlarda vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik uyarıcı kısa mesajlar paylaşıldı.