İletişim Bilimleri’nde “Fikret Otyam fotoğraf sergisi” açıldı

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde, Fikret Otyam koleksiyonuna ait fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda; fotoğrafçı, gazeteci, yazar ve ressam Fikret Otyam’ın fotoğraflarından oluşan sergi açılışı yapıldı. 2015 yıllında hayatını kaybeden Otyam’ın koleksiyonuna ait eserler, sanatseverlerle buluştu. Sergi açılışına Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İzlem Vural ve Doç. Dr. Sevil Bayçu, Fakülte Sekreteri Mustafa Uylaş, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Düzenlenen sergiyle birlikte Otyam’ın anısını yâd etmeyi amaçladıklarını ifade eden Dekan Ertekin, önümüzdeki süreçte iletişim fakültesi olarak farklı etkinliklere imza atacaklarını belirtti.

“Fikret Otyam koleksiyonuna ait bir sergi hazırladık”

Serginin küratörlüğünü yapan İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Devrim Deniz Erol, “Fikret Otyam koleksiyonuna ait bir sergi hazırladık. Kendisi gazeteci, ressam, yazar ve fotoğrafçı olarak biliniyor. 2015 senesinde kendisini 89 yaşında kaybettik. Bu vesileyle fakültemizde hem 7’nci yılını anıyoruz hem de ziyaretçilere fotoğraflarını paylaşıyoruz” dedi.