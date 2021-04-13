İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden yeni girişim: “stajbuldum.com”

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencileri Ali Uzay Odabaş, Beyza Nur Doğan, Ceren Güven, Hakan Ayyıldız, Muhammet Ali Barış Günay ve Taylan Özgür Uyan, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Genç’in proje danışmanlığındaki Proje Yönetimi dersi kapsamında “stajbuldum.com” isimli sürdürülebilir proje girişimini gerçekleştirdi.

Staj başvurusu yapmak isteyenler ile stajyer arayanları bir araya getiren ’stajbuldum.com’ isimli internet sitesi hakkında bilgi veren ekip üyeleri şunları söyledi:

“Biz, öncelikle içinde bulunduğumuz eğitim döneminde öğrenciler olarak hangi konularda eksik olduğumuza hangi konularda gerekli yönlendirmelere ve bilgilere ulaşamadığımıza dair fikir alışverişinde bulunduk. Bunun sonucunda ‘stajbuldum.com’ isimli projeyi gerçekleştirme kararı aldık. Staj konusunda tek kaynaktan toparlayıcı yönlendirmeler alamadığımızı, gerçekleştirdiğimiz anket ve saha çalışmalarının sonucunda da staj yapma ve bulma konusunda biz öğrenciler olarak yetersiz kaldığımızı analiz ettik. Bu analizler sonucunda ‘stajbuldum.com’ platformunu tamamen ekibimizin ortak bütçesi ile tüm domain ve isim haklarını alarak hayata geçirdik.”

Stajyer arayanlar ve staj yapmak isteyen öğrenciler, stajbuldum Twitter ve Instagram hesaplarından bilgi alabilecek, stajbuldum.com web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.