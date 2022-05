İlerleyen teknoloji gümüş piyasasını da yükseltiyor

Genel olarak altından daha fazla fiyat artış oranıyla bilinen gümüş piyasasıyla ilgili konuşan Sedat Turgut “Teknolojik aletlerde kullanılan gümüş parçalar, piyasa fiyatını artırıyor” dedi.

Yatırımcıların takibinde olan gümüş, fiyat artış oranıyla çoğu zaman altını geride bırakıyor. Pandeminin başları olarak kabul edilen 2 yıl öncesinden bu yana gram fiyatı yaklaşık 3 liradan 12 liraya kadar yükselen has gümüş, son 6 aydır durağan bir halde seyrediyor. Farklı sebeplerden dolayı fiyatı yükselen gümüş ise yatırımcılar için zaman zaman tercih edilebiliyor. Özellikle bazı ülkelerin altın yatırımının yanına gümüşü eklemesi dengeleri değiştirirken, bir diğer önemli etken ise teknoloji oluyor. Bilgisayarların, elektrikli otomobillerin ve yazılımla yönetilen sanayi makinelerinin bazı parçalarında kullanılan has gümüş, üreticinin de takibinde. Bu parçaların üretimini yapan firmaların yüklü miktarda has gümüş satın almasıyla etkilenen piyasalar, genel olarak yukarı yönlü ivmeyle hareketleniyor.

“Teknolojik aletlerde kullanılan gümüş parçalar, piyasa fiyatını artırıyor”

Eskişehir’de gümüşçülük yapan Sedat Turgut, piyasaların farklı sebeplerle etkilenebildiğini belirtti. Ülke yatırımları, gümüş madeninin ayıklanması ve teknolojinin ilerlemesiyle gümüş piyasasının da değiştiğini belirten Turgut, “Gümüş yatırımcılarının söylediklerine göre piyasada yükseliş bekleniyor. Gramının 20 ile 25 liralara kadar çıkacağını söylüyorlar. Bunun akıbeti bilinmez ama tamamen arz ve talebe bağlı olarak değişir. Bazı ülkelerin altının yanında has gümüşe de yatırım yaptığı için fiyatı artıyor. Ayrıca has gümüşün altına göre topraktan ayrıştırılması daha az oluyor. Böylelikle de az olan bir madenin fiyatı yükseliyor. Yaklaşık olarak son 10 yıldır teknolojik aletlerde kullanılan gümüş parçalar, yükselişin sebeplerinden birisi oluyor. Elektrikli araçların, bilgisayarların, sanayi makinelerinin bazı parçalarında has gümüş kullanılıyor. Dolayısıyla üreticilerin de ciddi miktarlarda has gümüş satın alması, fiyatları yükseltiyor” dedi.

“Tekrar bir yükseliş döneminin olacağını düşünüyorum”

Geçirdiğimiz pandemi döneminde altına oranla çok daha fazla artış oranı yakalayan gümüş için önümüzdeki süreçte tekrar yükseliş bekleyen Sedat Turgut, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle pandemide gümüşün fiyatı bir anda yükseldi. Gramı 2,75 ile 3 lira civarındayken bir anda 11-12 liraya kadar yükseldi. Daha sonra 15 liraya kadar çıktı ama ardından 10 liraya kadar geriledi. Son 6 aydır da 11 ile 12,5 lira aralığında değişiyor. Televizyonlarda veya gazetelerde gümüşün fiyatı artacak şeklinde bir yayın yapıldığında talepler artıyor. Talep artınca da fiyatlar yükseliyor. Genel olarak yoğun bir talep şu an için yok. Tahmin olarak tekrar bir yükseliş döneminin olacağını düşünüyorum. Tüm yatırım araçları düşse dahi daha önce gördüğü zirveyi zorlayarak üzerine çıkıyor.”