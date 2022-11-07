‘İlçelerimizi gezip, görüp, tanıyalım’ gezisi

Eskişehir Eğitim ve Öğrenimi Destekleme Derneği üyeleri, ‘İlçelerimizi gezip, görüp, tanıyalım’ projeleri çerçevesinde Seyitgazi ve Han ilçelerine tarihi gezi düzenlediler.

Dernek üyeleri; Seyitgazi ve Han ilçelerine giderek tarihi yerleri gezdiler ve tarihi yerler hakkında bilgi sahibi oldular. Dernek Başkanı Ayten Tomsuk, tarihi gezi ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘‘Eskişehir’in ilçelerini, buralarda bulunan tarihi yerleri, dernek üyelerimizle geziyor ve bilgi sahibi oluyoruz. Önce Eskişehir’in ilçelerinden Han’a gittik, gezdiğimiz tarihi yerler Akhisar Kalesi, Hüsrev Paşa Camii, Han Yeraltı Şehri ve çevresi, Midas Anıtı’nı gezdik ve bilgi sahibi olduk’’ dedi.

Akabinde Seyitgazi ilçesine gittik. Seyit Battal Gazi Külliyesi ve Türbesi, Üryan Baba Türbesi, Dağlık Frigya Asmainler Saklı Vadi, Gerdekkaya Mezar Anıtı, Seyircek Kale, Dağlık Frigya Zahran Vadisi, Selçuklu Hamamı, Fethiye İnlerönü Örenyeri, Melik Gazi Türbesi, Dağlık Frigya Kümbet Vadisi, Dağlık Frigya Yapıldak Vadisi’ni üyelerimizle tarihi yerleri beraber gezdik ve bilgi sahibi olduk’’ dedi.