İlçedeki spor faaliyetleri ve çalışmaları görüştüler

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülselam Er’in, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a nezaket ziyaretinde, ilçedeki spor faaliyetleri ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İnönü Belediye Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülselam Er’e, Eskişehir Gençlik Hizmetleri Müdürü Hasan Kalın ve İnönü İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Doğru’da eşlik ederken ziyarette, İnönü İlçesindeki spor faaliyetleri ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, nazik ziyaretlerinden dolayı Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülselam Er’e, Eskişehir Gençlik Hizmetleri Müdürü Hasan Kalın ve İnönü İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Doğru’ya teşekkür ederken, ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi sona erdi.