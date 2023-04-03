İlaçsız PRP uygulamasıyla saç dökülmesinin önüne geçiliyor

Eskişehir Fizyomer Estetica Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Bereket, saç kaybının önlenmesinde uygulanan yöntemlerden biri olan saç PRP tedavisi hakkında bilgi verdi.

Saç PRP tedavisinin; kişileri saç dökülmesine karşı korumak, canlılığını artırmak, saçtaki doku harabiyetini onarmak, saç ekim sonrasında saç derisinin iyileşme sürecini kısaltmak, uyuyan saç köklerini canlandırmak için uygulanan bir yöntem olduğunu aktaran Dr. Bereket, bu yöntemde kişinin kendi kanının kullanıldığını söyledi. Saç kaybının önlenmesinde uygulanan yöntemlerden saç PRP uygulamasının; kısa sürede yarar sağladığı için son dönemlerde uygulanan en iyi yöntemlerden biri olarak kabul edildiğini ifade eden Hasan Bereket, "Bu uygulama saç köklerinin beslenmesine ve büyümesine yardımcı olur" diye konuştu.

"Erkek tipi saç dökülmelerinde saç köklerinin küçülüp yok olmasını engeller"

Saç PRP’sinin nasıl uygulanacağını ise Eskişehir Fizyomer Estetica Tıp Merkezi Cildiye Uzmanı Dr. Bereket şöyle açıkladı:

"PRP kişinin kendi kanının kullanıldığı bir uygulamadır. Hastadan alınan belirli bir miktar kan özel bir tüpte santrifüj edilir. Ayrılan plazmanın trombositten zengin olup büyüme faktörlerini içerir. Ayrılan bu plazmanın bir kısmı mikro iğneler ile saç derisine enjekte edilir. Özellikle erkek tipi saç dökülmelerinde saç köklerinin küçülüp yok olmasını engeller veya bu süreyi uzatırlar. Saç PRP uygulamasındaki ayrılan serumdaki büyüme faktörleri yeni kan damarlarının oluşmasını mevcut kan damarlarının büyümesini destekler. Sağlıklı bir hücre üretimini ve hasarlı doku onarımı sağlamak için kolajen üretimini artırır. Hücre büyümesini düzenler, yeni doku oluşmasına yardımcı olur. Saç kaybı tedavisi için uygulanan PRP ağrılı bir işlem değildir. Uygulama öncesinde yapılan anestetik etkili solüsyonlar ve kullanılan mikro iğneler işlemin ağrısız olmasını sağlar. Saç PRP tedavisi genellikle 4-6 seans devam ediyor, ciddi olgularda bu sayı 8’e kadar çıkabilir. Seans aralıkları 3-4 haftadır. Seanslar bittikten sonra tedavi etkinliğinin devam etmesi için yılda bir kez tekrarlanmalıdır."

"Saçtaki etkisi 2’nci aydan sonra başlıyor"

PRP’nin saçtaki etkisinin 2’nci aydan sonra başladığını ve bu sürenin kişiye veya sorunlu bölgenin büyüklüğüne göre değişiklik gösterebildiğini aktaran Dr. Hasan Bereket, şunları söyledi:

"Saçlarda incelmesi olan, sağlam saç kökleri ile saç dökülmesi bulunan erkek ve kadınlarda uygulanabilir. Hamile ve emziren annelere uygulanmaz. Kan sulandırıcı kullananlarda ve öykülerinde kanser hastalığı olanlarda uygulanmaz. Özellikle erkeklerde kellik oluşmadan önce uygulanırsa daha yüz güldürücü sonuçlar alınabilir."

Dr. Bereket, "Saç ekimi mi PRP mi" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"PRP, mevcut saçları korumaya yönelik bir tedavidir. Daha kolay ve hızlı bir işlemdir. Bu tedavi, kişinin kendi kanı kullanıldığı, herhangi bir yabancı madde ve ilaç içermediği ve aynı kişiye uygulandığı için herhangi bir alerji ve yan etkiye neden olmaz. Saç ekiminde ise daha kati ve kalıcı sonuç alınır."