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İlaçlama çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, sinek türlerine karşı gerçekleştirdiği çalışmaları ilçe genelinde aralıksız şekilde sürdürüyor.

ESKİŞEHİR 28.06.2022, 16:10
İlaçlama çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, sinek türlerine karşı gerçekleştirdiği çalışmaları ilçe genelinde aralıksız şekilde sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, kent halkının sağlığını korumak adına gerçekleştirdiği çalışmalara ilçe genelinde devam ediyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü larvasit çalışmalarını ve uçkun (sinek türleri) ilaçlamalarını tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik, su kanalları gibi sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri de Tepebaşı halkının sağlık ve rahatı için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

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