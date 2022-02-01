banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Fransa’da Müslümanlara yönelik çirkin saldırı
Fransa’da Müslümanlara yönelik çirkin saldırı
Instagram'a metaverse özelliği geldi!
Instagram'a metaverse özelliği geldi!
Avrupa’da ara transfer hareketli geçti
Avrupa’da ara transfer hareketli geçti
Vergi istisnasında kapsam genişledi
Vergi istisnasında kapsam genişledi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli huzurevi sakinleri ile buluştu

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ziyaret ettikleri Mihalıççık ilçesindeki Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Selami Vardar Yaşlılar Köşkü huzurevi sakinleri ile buluştu

ESKİŞEHİR 01.02.2022, 17:44
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli huzurevi sakinleri ile buluştu

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ziyaret ettikleri Mihalıççık ilçesindeki Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Selami Vardar Yaşlılar Köşkü huzurevi sakinleri ile buluştu

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Selami Vardar Yaşlılar Köşkü olarak faaliyet gösteren huzurevini ziyaret etti. Huzurevi yönetiminin daveti üzerine gerçekleştirilen ziyarette Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Altıkat da hazır bulundu.

Mihalıççık ilçesinde 2004 yılından beri faaliyet gösteren huzurevine ait bahçede bulunan 300 kiraz ağacının düzenli aralıklarla bakımları yapılıyor. Ziyarette bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, kiraz ağaçlarının doğru budamasının nasıl yapılması gerektiği konusunda huzurevi sakinlerine teknik bilgiler verdi.

70 metrekarelik boş alan sebze yetiştirmede kullanılacak

Huzurevi yerleşkesinde bulunan 70 metrekarelik boş alanın huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde nasıl değerlendirilebileceği konusunda yetkililer ve huzurevi sakinleri fikir alışverişinde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli; mevcut alanda hangi sebzelerin yetiştirilebileceği ile ilgili önerilerde bulundu. Bu bağlamda Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılabilecek konular görüşüldü. Görüşme sonunda enstitü müdürlüğünden temin edilecek sebze fideleri 70 metrekarelik boş alana dikilerek yaşlılara yeni bir uğraş alanı oluşturulması için fikir birliğine varıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden görevlendirilecek teknik personel aracılığıyla ilgili alanın dikilerek üretime kazandırılması ve bakımını yapmaları için huzurevi sakinlerine teslim edilmesine karar verildi.

Tarladan sofraya üretim süreci

Ziyaret kapsamında belirlenen ‘tarladan sofraya üretim süreci’ hedefi ile huzurevi sakinlerine sağlıklı beslenme kurallarına uygun bir gıda çevresi oluşturulması kararlaştırıldı. Belirlenen hedef çerçevesinde huzurevinde ikamet eden yaşlıların sürdürülebilir sağlıklı bir beslenme düzenine geçmeleri, aynı zamanda toprakla haşir neşir olarak stresten kurtulmalarının yanı sıra, üretim sürecine dâhil olarak üretken olmanın hazzını yaşamaları, sağlık durumlarına ve yaşam kalitelerine olumlu yönde etki edilmesi amaçlanıyor. İyi tarım uygulamaları ile ilgili teknik personel tarafından önerilerde de bulunulan ziyarette, huzurevi sakinlerine Tarım ve Orman Bakanlığı logolu bez çantalar hediye edilerek ziyaret sonlandırıldı.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11