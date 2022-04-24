İl Sağlık Müdürü Bilge: "Aşılama ebeveynlerin bir sorumluluğudur, çocukların ise hakkıdır"

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, bugün hala dünyada yaklaşık 20 milyon aşılanmamış veya eksik aşılı çocuk bulunduğunu belirterek, "Aşılama ebeveynlerin bir sorumluluğudur ve çocukların ise hakkıdır" dedi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, 24-30 Nisan Aşı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada aşılamanın her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden birisi olduğunu belirterek, “Ancak bugün hala dünyada yaklaşık 20 milyon aşılanmamış veya eksik aşılı çocuk bulunmaktadır” dedi.

“Aşılama toplumsal bir hizmettir”

Aşılama çalışmaları sonucunda hastalıkların yok edilmesi ile insan ömrünün uzadığını dile getiren Bilge, "Aşılama çalışmaları sonucu hastalıkların yok edilmesi ile giderek uzayan ömür ortalaması sayesinde ‘Herkes için Uzun bir Yaşam’ diyebiliyoruz. Yüksek aşılama oranları toplum bağışıklığı denen bir olguyu ortaya çıkarır, bu da artık o hastalığın salgınlarının olmadığı, sadece az sayıda vakanın görülebildiği bir durumdur. Bu nedenle aşılama gerçekte bireysel değil toplumsal bir hizmettir. Aşı olmayı reddetmek, bireysel özgürlük değil kamu sağlığını tehdit eden bir davranıştır. Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin bebeğe aşı uygulaması başlatılmaktadır. Ülkemizde uygulanan aşılar, DSÖ tarafından onaylanan İyi Üretim Prosedürleri kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır. Ayrıca, aşılar teslim alınıp kullanıma sunulmadan önce Ulusal Referans Laboratuvarlarımızda da test edilerek uygunluğu kanıtlanmaktadır” şeklinde konuştu.

"Aşılar Covid-19 salgınının üstesinden gelecek"

Pandemi sürecinin henüz sona ermediğine ancak aşılar sayesinde geçmişte olduğu gibi bu salgının da üstesinden gelineceğine değinen Bilge, "Henüz sonlanmamış olan pandemi süreci, aşılara umut bağlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Covid-19 pandemisinin de eninde sonunda aşılar sayesinde üstesinden gelinecektir. Aşılama ebeveynlerin bir sorumluluğudur ve çocukların ise hakkıdır. Çocuklarını aşılatarak hastalıklardan koruyan ve kendileri de aşılanarak başta Covid-19 olmak üzere çeşitli hastalıklardan korunan aşı kahramanı tüm ailelerimize ve aşılama çalışmalarında görev yapan aşı kahramanı sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız" dedi.