İl Müdürü Gümüş “Genç İstihdamına Destek” panelinde

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesinde düzenlenen “Genç İstihdamına Destek” konulu panele katıldı.

Panelde, geleceğin ziraat mühendisi adaylarına seslenen Gümüş, adayların mezun olduktan sonra karşılaşabilecekleri istihdam olanakları ve Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere verdiği destekler hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Gümüş, Kırsal Kalkınma Destekleri Programı çerçevesinde ekonomik yatırımlar, altyapı yatırımları, makine ekipman, bireysel sulama, genç çiftçi ve hayvancılık işletmelerinden ve Uzman Eller Projesi’nden bahsetti. Ekonomik yatırımların desteklenmesi programlarının 2006 yılından itibaren başladığını ve 15 senede toplam 343 net projenin gerçekleştiğini belirtti. 2021 yılında İl Müdürlüğünün daha fazla efor sarf etmesi neticesinde sadece 1 yılda 219 projeye yüzde 50 hibe destek verildiğini vurgulayan Gümüş, “Bu yıl, toplamda 942 başvurudan 853 projeye İl Müdürlüğümüzce onay verildi. Bu çerçevede, ilimizde 2022 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programıyla birlikte Bakanlığımızca başvurusu uygun görülen 573 çiftçimize 24 milyon TL hibe desteği verileceğini öngörüyoruz. Doğrudan çiftçiye, üretmek isteyene, yatırım yapmak isteyene ya da tarımsal ürünü işlemek isteyen herkese Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri mevcuttur. Desteklerimiz ağırlıklı olarak çiftçilere verdiğimiz desteklerdir. Uzman Eller Projesi’yle 13 projeye 1 milyon 298 bin hibe ödemesi yapıldı, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol çerçevesinde Eskişehir’de 3 adet Tarım Lisesi ve Tarım Bölümü açılarak, buralarda eğitim alan öğrencilere şu anda burs imkânı veriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı ilimizdeki Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri, Devlet Su İşleri, Orman Bölge Müdürlüğü, Şeker Fabrikası, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gıda Kontrol ve Laboratuvar Müdürlüğü ve Tarım Kredi kurumlarındaki mevcut ziraat mühendisi istihdamı çok önemlidir. İlimizdeki istihdam imkânlarının bir tanesi de gıda sektörüdür. Ziraat mühendisleri bu sektörün birçok biriminde çalışabilirler” dedi.