İl Müdürü Gümüş: ”2022’de çiftçimize 756 milyon TL destek verdik”

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, 2022 yılı içerisinde Eskişehir’deki çiftçilere, Tarım ve Orman Bakanlığımızca doğrudan sağlanan destekleme ödemeleri ile bakanlık, valilik ve yerel kaynaklar aracılığıyla temin edilen bütçeyle gerçekleştirilen projeler çerçevesinde 756 milyon TL destek verdiklerini belirtti.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum müdürlerince koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Gümüş, ”2022 yılında Eskişehir’de Buğday Yetiştiriciliğinin Arttırılması ve Atıl Araziler Buğday Tohumlarıyla Yeşerecek Projeleri çerçevesinde yüzde 50’si bakanlık, yüzde 25’i valilik ve yüzde 25’i çiftçi katkısıyla temin edilen 698 ton Reis çeşidi buğday tohumu, Eskişehir genelinde toplamda 14 ilçemizde, 207 mahallemizde bulunan bin 415 çiftçimize dağıtıldı. Toplamda 38 bin 828 dekar alana ekilmek üzere ekim başında çiftçilere teslim edilmişti. Teslim edilen buğday çeşidi Eskişehir Geçitkuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen, Eskişehir toprağına ve iklimine tamamen uyumlu, yüksek verimli yerli ve milli buğday çeşidi olup, hem kuraklığa dayanıklı hem de suluda çok iyi verim vermektedir. Ayrıca kılçıklı bir buğday çeşidi olduğu için domuza karşı da korunaklıdır. Söz konusu buğday tohumu hibe desteğinden, başta doğal afetlerden etkilenen, farklı sebeplerle çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıramayan, küçük ölçekli çiftçilerimiz ile şehit ve gazi yakını olmak üzere başvuran ve belirtilen kriterleri taşıyan tüm çiftçilerimiz faydalanmıştır” dedi.

756 milyon TL’lik destek sağlanmış

Yıl boyunca çiftçilere sağlanan desteklerden de bahseden Gümüş, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce 2022 yılı içerisinde Eskişehir’deki çiftçimize, Tarım ve Orman Bakanlığımızca doğrudan sağlanan destekleme ödemeleri ile bakanlığımız, valiliğimiz ve yerel kaynaklar aracılığıyla temin edilen bütçeyle gerçekleştirilen projeler çerçevesinde 756 milyon TL destek verdik. Bu çerçevede; mazot ve gübre desteklemeleri, tmo alım primi desteklemeleri, et girdi desteklemesi, hububat baklagil ve dane mısır, yağlı tohum fark ödemeleri verildi. Bitkisel üretim desteklemeleri ile toplamda 680 milyon TL, süt teşvik primi başta olmak üzere hayvancılık destekleme kalemleri dâhilinde çiftçilerimize yaklaşık 27 milyon verildi. Ekonomik yatırımlar, kırsal ekonomik altyapı, uzman eller, bireysel sulama desteklemeleri başta olmak üzere kırsal kalkınma desteklemeleri dâhilinde ise toplamda 25 milyon TL; il müdürlüğümüzce geliştirilen projeler çerçevesinde 16 milyon TL ve 2022 doğal afet desteğinde ise 8 milyon TL ayni ve nakdi destek verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen toplantıya; İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği Bölge Müdürü Ahmet Yıldırım, Toprak Mahsulleri Ofisi Eskişehir Baş Müdürü Mehmet Murat Hasçuhadar, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Sabri Çakır, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Mehmet Sait Kanar, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Bekir Taşçılar, Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan, Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı Nazım Kahraman katıldı. Ayrıca toplantıda, Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik de özel davetli olarak yer aldı.