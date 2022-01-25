Son Dakika
İl Jandarma Komutanı Atasoy’dan Başkan Bozkurt’a ziyaret
Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundu.
ESKİŞEHİR 25.01.2022, 13:03
Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.