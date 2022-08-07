İl Başkanı Çalışkan’dan kapalı durak eleştirisi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, kapalı durak sistemi hakkında Eskişehir Büyükşehir Belediyesine eleştirilerde bulunarak, “Büyükşehir dahi olmayan ve belediyelerinin bütçeleri katbekat daha düşük olan komşularımız; Afyon, Bilecik, Kütahya ve Bozüyük’te dahi akıllı durak sistemleri mevcut. Ayrıca bu sistemler de 5-6 sene önce kurulmuş” dedi.

Yaptığı açıklamada kentte kapalı durak sisteminin bulunmadığına vurgu yapan Çalışkan, “Her defasında üzülerek belirtiyoruz fakat Eskişehir’de maalesef halkı düşünen bir belediyecilik anlayışı yok. Aksine halkı düşünmeyen bir belediyecilik anlayışı mevcut. En basit örnekle, özellikle yoğun kalabalığın olduğu; Odunpazarı durakları, Çarşı tramvay durağı, Belediye tramvay durağı ve Eski Otogar durağı dahil şehrimizde, 1 tane dahi kapalı durak sistemi yok. Buralara ivedi şekilde kapalı durak sistemi yapılmalı. Eskişehir, özellikle kışın dondurucu zemheri soğuklarının olduğu, yazın ise kavurucu sıcakların yaşandığı bir yer. Vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarını kullanacakları zaman dört mevsim bu olumsuz hava koşullarından etkilenmek zorunda bırakılıyor” dedi.

“Afyon, Bilecik, Kütahya ve Bozüyük’te dahi var Eskişehir’de yok”

Açıklamasının devamında çevre illerde bulunan kapalı duraklardan örnek veren Çalışkan, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Yılı Bütçesi 1 milyar 365 milyon TL. Büyükşehir dahi olmayan ve belediyelerinin bütçeleri katbekat daha düşük olan komşularımız; Afyon, Bilecik, Kütahya ve Bozüyük’te dahi akıllı durak sistemleri mevcut. Ayrıca bu sistemler de 5-6 sene önce kurulmuş. Buralarda yaşayan vatandaşlarımız, kapalı duraklar içinde bulunan; ısıtma ve soğutma sistemleri, sınırsız internet, ücretsiz cep telefonu şarj sistemi vb. kolaylıklar sayesinde konforlu bir şekilde toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Bu konfor Eskişehirlilere neden çok görülüyor? Güzelim şehrimizde neden 1 tane dahi kapalı durak sistemi yok? Çok mu pahalı, çok mu meşakkatli? Ya da seçim yaklaşınca mı bazılarının aklına gelecek? Algıyla ve popülist söylemlerle görüldüğü gibi belediyecilik bir yere kadar.”