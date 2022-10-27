İklim sözcüleri üreticilere iklim değişikliğini anlatıyor

Tepebaşı Belediyesi iklim değişikliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Sürdürülen Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı gönüllüleri, Beyazaltın Mahallesi’nde üreticiler ile bir araya geldi. Buluşmada sözcüler, mahalle sakinlerine iklim değişikliği ve tarıma etkileri konusunda bilgiler aktardı.

İklim Sözcüklerinden Ziraat Yüksek Mühendisi Zevaiddin Özcan, katılımcılara tarım konusunda yaptığı sunumunda iklim değişikliğinin tarıma olan etkisi meydana gelen sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, şiddetli ve düzensiz yağışlar, fırtınalar, seller gibi konulara değindi. Özcan, iklim değişikliğinin önüne geçilmesi ve iklim değişikliğine uyum için toprak hazırlığından hasada kadar alınabilecek önlemler konusunda da üreticileri aydınlattı. Ayrıca sera gazı salımının nasıl azaltılacağı, iklimsel gelişmelere ve yeni tarım uygulamalarına nasıl uyum sağlanacağı konusunda da açıklamalar yapıldı. Tasarruflu su kullanımının özellikleri ve uygulanabilirliği başlıklarının da tartışıldığı toplantıda, üreticiler de merak ettikleri konuları uzmanlarına sorma imkanı buldu.

Beyazaltın Sulama Kooperatifi Başkanı Şevket Kanar’ın da katıldığı toplantıda Beyazaltın Mahalle Muhtarı Yüksel Girgin, verimli geçen etkinlikten dolayı Tepebaşı İklim Sözcülerine teşekkür etti.

Tepebaşı İklim Sözcüleri ile tarım konusunda çiftçi bilgilendirme eğitimlerinin, 1 Kasım Salı günü saat 19.30’da Cumhuriyet Mahallesi köy kahvesinde devam edeceği bildirildi. Eğitim çalışması hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 211 40 00 - 3353 numaralı telefondan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine ulaşabiliyor.