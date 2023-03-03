İklim izcileri ilk yardım öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri programına katılan çocuklar izciliği ve doğayı tanırken, yaşanan deprem felaketi sonrasında ilk yardım yapmayı da öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı çerçevesinde, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan “İklim İzcileri” programı sürüyor.

Çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği program, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda düzenleniyor. Programda son olarak izcilik eğitimlerinin yanı sıra geri dönüşüm ve önemi ile ilgili sunum da yapıldı. Öğrenciler ayrıca dikişsiz torba yapımı kot kumaşlarına düğme dikerek ve dikişlerle süsleyerek kitap ayracı yapmayı da öğrendi.

İlk yardım eğitimleri

10-15 yaş aralığında yaklaşık 30 öğrenciden oluşan iklim izcileri, yaşanan deprem felaketinin ardından gerçekleşen ilk etkinlikte ilk yardım eğitimi aldı. Konuya ilişkin videolar ve animasyonlar izleyen öğrencilere ilk yardım konusunun önemi anlatıldı. Temel izcilik çalışmaları ile ekip bilincinin kazandırılması ve çocukların yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek, geziler ve kamplar ile çocukların yaşayarak öğrenmesini sağlamak da programın amaçları arasında yer alıyor.