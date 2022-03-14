“İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Ormancılık” konuşulacak

Eskişehir’de düzenlenecek çalıştayda “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Ormancılık” konusu konuşulacak.

Türkiye Ormancılar Derneği Eskişehir Temsilciliği tarafından organize edilen 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası Çalıştayı, 16 Mart Çarşamba Günü saat 17.30’da Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştirilecek. Bu çalıştay kapsamında “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Ormancılık” konusu değerlendirilecek. Moderatörlüğünü Türkiye Ormancılar Derneği Eskişehir Temsilcisi Orman Mühendisi İlkay Yıldırım’ın yapacağı çalıştaya, konuşmacı olarak Prof. Dr. Ersin Yücel, Prof. Dr. Onur Koyuncu, Doç. Dr. Aynur Demir ve Dr. Nejat Çelik katılacak.