İkinci İnönü Zaferinin 102. yılı törenle kutlandı

İkinci İnönü Zaferinin 102. yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir’in İnönü ilçesinde bir tören gerçekleştirildi.

Törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Dr. Arslan Kabukçuoğlu, kamu kurum ve kuruluşları amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Eskişehir Valiliği, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanlığı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İnönü Belediye Başkanlığı ve İnönü ailesinin çelenkleri Atatürk Anıtına sunuldu.

Tören, askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Törende ilk konuşmayı Türk Silahlı Kuvvetleri adına gerçekleştiren Havaikmal Yüzbaşı Burak Güden, “Bugün 102 yıl önce tarihimize şan ve şerefle yazılan zaferlerden biri olan İkinci İnönü Zaferini kutlamak, şehit ve gazilerimize şükranlarımızı bildirmek için toplanmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

İnönü ailesi adına törende konuşan Halit Berke Açıkgöz, “102 yıl önce milletin kötü talihinin yenildiği yerde canları pahasına kendilerine kat be kat üstün kuvvetlere karşı Kurtuluş Savaşının ilk zaferini kazanan vatansever komutan ve askerlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. İnönü, asırlardır süren gerilemenin Çanakkale’den sonra durdurduğu ilk savaş meydanıdır. İnönü savaşları bugünkü Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana çizgilerinin belirlendiği akla ve bilime dayalı ilk düzenli ordunun zaferidir” sözlerini kullandı.

İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ise törende yaptığı konuşmada, “Bugün İkinci İnönü Zaferinin yeni bir yıl dönümünü daha büyük bir heyecan ve mutluluk içerisinde kutluyoruz. İkinci İnönü Zaferi Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir azim, inanç ve fedakarlıkla kazanılmış istiklal mücadelemizin önemli dönüm noktalarından biridir. İkinci İnönü Zaferi Türk milletinin yurdu, bağımsızlığı, özgürlüğü söz konusu olduğunda neleri başarabildiğinin somut örneğidir. Bu zafer hepimize kutlu olsun” dedi.

İnönü Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Şahin de törende İnönü Zaferine ilişkin bir şiir okudu.