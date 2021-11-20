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İkinci el oto piyasasında galericilerin de kafası karışık

Son zamanlarda artan ikinci el araç piyasasına yetişemeyen galericiler, araç bulmakta zorlanırken ellerinde bulunan nakit paranın da eridiğini söylüyor.

ESKİŞEHİR 20.11.2021, 23:00
İkinci el oto piyasasında galericilerin de kafası karışık

Son zamanlarda artan ikinci el araç piyasasına yetişemeyen galericiler, araç bulmakta zorlanırken ellerinde bulunan nakit paranın da eridiğini söylüyor.

Son zamanlarda artış gösteren ikinci el araç piyasasında satıcılar durumdan mustarip. İkinci el araç satışı yapan esnaf, sattıkları aracın yerine aynı fiyata araç bulamadıklarından şikayetçi. İkinci el araçlarda ki artışın herkesi etkilediğini ifade eden esnaf, yükselişten kimsenin kar edemediğini belirtiliyor. Satılan araçların bir kaç gün içinde üzerine 10-20 bin liraya kadar koyduğunu iddia eden esnaf, bu durumun satışları durdurduğunu ve araçların satılmadığını ifade etti. Fiyatları normal düzeylerde tutulan araçlarda satışların devam edildiğini söyleyen ikinci el araç satışı ile uğraşan esnaf, fiyatların şişirilmesi sonrasında vatandaşlarda alım gücünün düştüğünü belirtti. Sıfır araçların gelmesinden ümitli olan esnaf, fiyatların bir miktar düşeceğinden ümitli.

“Kar mı ediyoruz zarar mı belli değil”

Eskişehir Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kalender Yaşasın, 20 yıldır galericilik yapıyor. Piyasa karşısındaki çaresizliğini “20 yıldır bu işi yapmama rağmen piyasanın geleceği ile ilgili hiçbir yorumda bulunamıyorum” sözleriyle ifade eden Yaşasın, alanın da satanın da mağdur olduğunu söylüyor. Sattığı aracın yerini doldurmak için satıştan aldığı paranın yetmediğini belirten Kalender Yaşasın, “Fiyatı yükselmeyen hiçbir şey yok. Doğal olarak araç fiyatları da yükseliyor. Ve yükselmeye de devam ediyor. Müşterilerimizden gelen ‘Ne zamana kadar?’ sorunun cevabını bizde bilmiyoruz. Araçları almakta ve satmakta bizde kararsızlık yaşıyoruz. Aslında almamam gerekiyor ama alıyorum. Aldığım fiyatın üzerine koyup satıyorum. Ama daha sonra sattığım fiyata kendim de alamıyorum. Biz araç alıp satarken kâr ediyoruz. Fakat sattığımız arabanın yerine yenisini alamıyoruz. Sattığımız fiyata tekrar kendimiz alamıyoruz. Durum bundan ibaret. 100’e alıp 105’e satıyoruz. Daha sonra 115’e alıp 120’ye satıyorsun. Kâr mı ediyoruz zarar mı belli değil. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yükselmeye de devam ediyor. Vatandaşta alacağı arabayı belirlemeden kendi aracını satmasın. Biz ancak önümüzü gördüğümüz zaman rahatlarız. Şuan hangi arabayı kaça alırız kaça satarız bilmiyoruz. Sabit bir piyasa yok. Bende 100 lira olan başkasında 120 oluyor. Veya bir başkasında 80 oluyor. Daha önce yakınlarımız araçlarının yaklaşık fiyatını sorduğunda rakam söyleyebiliyorduk. Fakat şuan bilmiyoruz. 20 yıldır bu işi yapmama rağmen piyasanın geleceği ile ilgili hiçbir yorumda bulunamıyorum. Yani önümüzdeki ay dövizin ne olacağını bilmekle araç fiyatının ne olacağını bilmek aynı şey. Piyasada talep var ama talebi karşılayacak araba yok. Herkesin bildiği gibi sıfır araba da yok. Sıfır araç piyasaya sürülürse ikinci el araba miktarı çoğalır. İkinci el araç yok şuanda. İnternetteki araç satış platformlarında aynı marka ve modeldeki araçlardan sayfalarca vardı. Şuanda 3-5 tane anca var. Gittikçe bu azalıyor. Aralıkta veya 2022’de ne olur fikrimiz yok. Alalım mı, alıp satalım mı yoksa satmayalım mı bilmiyoruz. Bizde kararsızız ve bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz de bu durumdan memnun değiliz”

Bir başka galerici Safa Güngören ise piyasadaki yükselişin devam edeceğini belirtirken, bu sorunun sıfır araçların satışının başlamasıyla biraz olsun düzeleceğini belirtti. Normal şartlarda olan fiyatlardaki yükselişin bu sefer satıcıyı memnun etmediğini belirten Güngören, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda sıfır araçların gelişinde problem olduğu için ikinci el araca talep artıyor. Talep artınca da fiyatlar yükseliyor. Biz de bu durumdan memnun değiliz. Hatta hiç memnun değiliz. Ama maalesef bizim isteğimizin dışında gerçekleştiği için fiyatlar yükseliyor. Bir müşteriye araç almak için rakam verdiğimizde iki gün sonra rakam değişiyor. Yani bizde bu durumdan etkileniyoruz. Haziran ayında çip krizinin çözüleceği ve sıfır araçların geleceği söyleniyor. Sıfır araç gelirse ikinci el araçlara talepler düşer. Fiyatların çok düşeceğini düşünmüyorum. Fiyatlar çok saçma şişti. Geçici olarak küçük bir düşüş olabilir. Birkaç sene önce de aynı sorunu yaşamıştık. 1 yılda fiyatlar yükselmişti. Fakat şu geçtiğimiz 2 ayda çok fazla yükseliş oldu. Araç alacak kişiler beklediği takdirde ellerindeki parayla istedikleri arabayı alamazlar. Fiyatlar arttığı için bütçeleri geride kalıyor. Araç almayı düşünenlerin biran önce almasını tavsiye ederim. Şu an öyle bir piyasa var ki 1 hafta beklendiğinde fiyat 5 bin lira yükselebiliyor.”

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