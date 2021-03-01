banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bursa İskender'e kendi çalışanlarından 7 milyonluk vurgun!
Bursa İskender'e kendi çalışanlarından 7 milyonluk vurgun!
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da göstericiler hükümet binasını bastı
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da göstericiler hükümet binasını bastı
Dolar haftaya kritik seviyenin atında başladı
Dolar haftaya kritik seviyenin atında başladı
100 dolara kendini kiralıyor...
100 dolara kendini kiralıyor...

İki üniversite okudu, oto kurtarıcı olmayı seçti

Eskişehir’de yaşayan 60 yaşındaki Şahin Er, İngilizce öğretmeni iken mesleğini bırakıp yurt dışına gidip burada da bir üniversite okumasına rağmen Türkiye’ye geri döndüğünde oto kurtarıcı oldu.

ESKİŞEHİR 01.03.2021, 09:59
4
İki üniversite okudu, oto kurtarıcı olmayı seçti

Eskişehir’de yaşayan 60 yaşındaki Şahin Er, İngilizce öğretmeni iken mesleğini bırakıp yurt dışına gidip burada da bir üniversite okumasına rağmen Türkiye’ye geri döndüğünde oto kurtarıcı oldu.

Eskişehir’de İngilizce öğretmenliği bölümünü okuduktan sonra eğitimine devam etmek için Almanya’ya giden Şahin Er, burada da bir bölüm okuduktan sonra Türkiye’ye döndü. Türkiye’ye döndükten sonra bir süre öğretmenlik yapan Er, ardından mesleği bıraktı. İngilizce ve Almanca dillerini konuşan ve üniversitede gerekli bölümleri bitiren Şahin Er, öğretmenlik maaşının çocuklarının geleceğine yetmeyeceğini düşündü. Ardından oto kurtarıcı üzerine bir işletme kuran Er, 16 yıldır bu meslekle uğraşıyor.

“Kendi işimi kurmak benim idealimdi”

Yaklaşık 16 yıl önce kendi işini kurmak için oto kurtarıcılığını seçen 60 yaşındaki Şahin Er, “İngilizce öğretmeniyim, Eskişehir’de İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdikten sonra yurt dışında Maximilian Üniversitesi’nde okudum. Türkiye’ye döndükten sonra farklı sektörlerde çalıştım. 2004 yılında ise oto kurtarma işine girdim. Kazalarda ya da farklı durumlarda oto kurtarma hizmeti yürüten bir firma kurdum. Kendi işimi kurmak benim idealimde olan bir olaydı. Benim bu işi yapma sebebim hür yaşamak. Kendi işim olduğu için kimseye bağlı kalmadan çalışabiliyorum. Hiçbir zaman pişmanlığım olmadı. İnsanlar gayesi için uğraşır. Ben de gayeme ulaşmış oldum” dedi.

“Göründüğü gibi bir meslek değil”

Seçtiği mesleğin zorluklarının olduğunu kabul ederek yaşanan sıkıntılardan bahseden Er, “Bu iş gecesi gündüzü, vakti olmayan bir iş. İnsanları çok yoran bir iş yapıyoruz. Her an ne olacağını bilmeden hazırda bekliyoruz. Bu sebeple sosyal yaşantının olması ve ailene vakit ayırmak çok zor. Mesleğin içerisinde de farklı zorluklar var. İnsanların kayıplarını, kaza geçirdiklerinde neler yaşadığını görüyoruz. Kısaca bu iş çok sevimli bir iş değil. Şu anda bu işi yapmak isteyen ya da yapmaya çalışan çok kişi var ancak göründüğü gibi bir meslek değil. Bu işi yapmak isteyenlere tavsiyem, güvenilir olsunlar. Toplumda insanların oto kurtarıcılara, çekicilere olan korkusunun haklı olmadığını göstersinler” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Ankara Keçiörengücü 24 39
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 24 40
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 25 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20