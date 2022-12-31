İki grup arasında çıkan kavgayı yoldan geçenler ayırdı

Eskişehir’de iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten çıkan kavga, civardaki esnafın ve caddeden geçen vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Çınar Sokak’ta iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga, civardaki esnafın müdahalelerine rağmen bir süre devam etti. Kavga, iki grubun birbirlerine karşılıklı hakaret etmeleriyle büyüdü. Esnaf ve yoldan geçen vatandaşların duruma müdahalesi ile biten kavga, kalabalığın dağılması ile son buldu.